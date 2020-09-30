السعودية اليوم / الهند تسجل 80472 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 80472 إصابة مؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 6225764 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 97497 وفاة.

// انتهى //

10:12ت م

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نيودلهي 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 80472 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 1179 وفاة.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 6225764 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 97497 وفاة.// انتهى //10:12ت م0037

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