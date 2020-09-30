السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده



الرياض 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:10ت م

0035



الرياض 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:10ت م0035

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