شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في نشرتها: بمشيئة الله تعالى؛ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة

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