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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة.

 

وقالت الهيئة في نشرتها: بمشيئة الله تعالى؛ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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