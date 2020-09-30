، اليوم.. نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك

يؤدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت؛ خَلَفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثلاثاء، في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة خلال خضوعه للعلاج.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم: إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال جلسة خاصة اليوم الأربعاء.

وأوضح "الغانم" في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "الْتقى الشيخ نواف، بمعية رئيس الوزراء، صباح الخالد الحمد الصباح؛ حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدًا (اليوم)".

وتابع: "استمعنا خلال اللقاء لتوجیھات سمو الأمیر السامیة، وتَقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة في تمام الساعة الحادیة عشرة صباحًا، یؤدي خلالھا سموه الیمین الدستوریة وفقًا لنص المادة (60 من الدستور)".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت، أنس الصالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "عملًا بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الإمارة؛ فإن مجلس الوزراء ينادي الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت. تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يومًا"؛ وفق "رويترز".

من هو الأمير الجديد؟

وُلد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي يناير 2006 صدر أمر أميري بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليًّا للعهد.

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا، بعد حياة حافلة خط فيها إنجازات كبيرة في الدبلوماسية والعمل الإنساني.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عامًا.

وتدفقت التعازي بوفاة أمير الكويت من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، وأعلنت عدة دول في الخليج العربي والمنطقة على نطاق أوسع فترات حداد.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلًا عن الديوان الأميري أن جثمان أمير الكويت الراحل، سيصل إلى الكويت اليوم قادمًا من الولايات المتحدة؛ حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ يوليو بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.نواف الأحمد الجابر الصباح