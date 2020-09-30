، الجامعة العربية تنعي فقيد الكويت وتنكّس علم المقر ثلاثة أيام ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة «زعيم عربي نادر» الشيخ صباح الأحمد. واستذكر أبو الغيط في بيان له «الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المشرفة في خدمة القضايا العربية، ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع ،ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة وتمسكه المستمر بالحوار كنهج لحل المشكلات المستعصية».
وأعرب عن خالص العزاء للأمير الشيخ نواف الأحمد وقيادات الكويت والشعب الكويتي؛ مؤكدًا أن ذكرى الشيخ صباح الأحمد ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.
وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب «أمير الإنسانية» كان فخرًا للعرب جميعًا؛ داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت ولأمته العربية على اتساعها.
ووجّه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الراحل الكبير.أحمد أبو الغيط الشيخ صباح الأحمد الصباح
الجامعة العربية تنعي فقيد الكويت وتنكّس علم المقر ثلاثة أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-30
نعى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة «زعيم عربي نادر» الشيخ صباح الأحمد. واستذكر أبو الغيط في بيان له «الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المشرفة في خدمة القضايا العربية، ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع ،ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة وتمسكه المستمر بالحوار كنهج لحل المشكلات المستعصية».
وأعرب عن خالص العزاء للأمير الشيخ نواف الأحمد وقيادات الكويت والشعب الكويتي؛ مؤكدًا أن ذكرى الشيخ صباح الأحمد ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.
وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب «أمير الإنسانية» كان فخرًا للعرب جميعًا؛ داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت ولأمته العربية على اتساعها.
ووجّه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الراحل الكبير.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:52 AM
أبو الغيط: ذكراه ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم
نعى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة «زعيم عربي نادر» الشيخ صباح الأحمد. واستذكر أبو الغيط في بيان له «الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المشرفة في خدمة القضايا العربية، ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع ،ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة وتمسكه المستمر بالحوار كنهج لحل المشكلات المستعصية».
وأعرب عن خالص العزاء للأمير الشيخ نواف الأحمد وقيادات الكويت والشعب الكويتي؛ مؤكدًا أن ذكرى الشيخ صباح الأحمد ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.
وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب «أمير الإنسانية» كان فخرًا للعرب جميعًا؛ داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت ولأمته العربية على اتساعها.
ووجّه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الراحل الكبير.
، الجامعة العربية تنعي فقيد الكويت وتنكّس علم المقر ثلاثة أيام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تنعي فقيد الكويت وتنكّس علم المقر ثلاثة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.