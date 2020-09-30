شكرا لمتابعة خبر عن تجربة إفتراضية لإستقبال المعتمرين شملت تأدية مناسك العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال المعتمرين بتجربة إفتراضية، شملت دخول وخروج المعتمرين ووصولهم إلى الكعبة المشرفة.

وتضمنت التجربة الافتراضية دخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، حيث وقف على التجربة كل من الرئيس العام لشؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكلائه، ومساعديهم، ومدراء الأفواج بالرئاسة، ومدراء الإدارات الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام.

ويذكر أن رئاسة الحرمين اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين منها تعقيم الحرم 10 مرات يوميًا، وتوزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة، وتحديد أماكن دخول وخروج المعتمرين، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًا.