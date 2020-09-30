شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان»‏ : العامل لا يتحمل رسوم العمل والإقامة والتأمين الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنه من حق العامل عدم تحميله أي رسوم تخص رخصة العمل أو الإقامة أو التأمين الصحي.

وأوضحت الهيئة، أنه ‏من حق العامل على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته من الأخطار والأمراض الناتجة عن العمل، وعدم تحميله أي مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.

وأشارت إلى أن ‏من حق العامل عدم تكليفه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، أو نقله من مكان عمله الأصلي لمكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، أو تكليفه يعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه دون موافقة خطية منه.