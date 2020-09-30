بالفيديو.. إغلاق وتغريم 35 منشأة تجارية مخالفة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 35 منشأة تجارية خالفت الضوابط والاشتراطات. كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 35 منشأة تجارية خالفت الضوابط والاشتراطات. وأوضحت الأمانة، أن تلك المنشآت واجهت الغرامات والإغلاقات ضمن جولات رقابية مكثفة نفذها مراقبو أمانة الرياض في نطاق بلدية المعذر حفاظًا على سلامة السكان.

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