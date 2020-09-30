المسند: عودة نشاط الحالة المطرية مرة أخرى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع أستاذ المناخ والجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، بعودة نشاط الحالة المطرية، مرة أخرى. توقع أستاذ المناخ والجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، بعودة نشاط الحالة المطرية، مرة أخرى. وقال المسند بأنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان عسير الباحة مكة. وتابع أستاذ المناخ توقعاته ، بأن السحب ستتشكل أيضا فوق حوض الخليج العربي، وقد يهطل منها زخات خفيفة على أجزاء "محدودة جداً" من شمال الخليج وربما الكويت و الشرقية.

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