شكرا لمتابعة خبر عن فصل الكهرباء عن ورش ومحلات شارعي الإسكان والمحجر بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

اتخذت اللجنة الحكومية المختصة الإجراء النظامي بفصل التيار الكهربائي أمس الثلاثاء عن المحلات والورش والمستودعات الواقعة بشارعي الإسكان والمحجر بجدة .

جاء ذلك بعد انتهاء المدة القانونية " 30 يوم " من إخطار أصحاب هذه المحلات والمستودعات بإخلائها ، حيث أن جميعها يقع ضمن حدود أملاك وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية .

وقام مجلس نظارة الوقف سابقاً بالإنتهاء من حصر المباني والورش والمحلات في الأراضي الوقف بجدة والجموم وبحرة ضمن برنامج يهدف لحمايتها من التعديات .