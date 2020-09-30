شكرا لمتابعة خبر عن الطلاب يلجأون لشراء الأبحاث من مكاتب الخدمات بسبب الإحباط وعدم التدريب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة المؤسس الدكتور يعن الله القرني، اليوم الأربعاء، أن هناك من يستغل الطلاب تحت مظلة الخدمات الطلابية والتعليمية.

وأوضح الدكتور يعن الله القرني، أن أحد الأسباب التي تدفع بعض الطلاب للجوء لمثل هؤلاء هو أن بعض المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس يرفعون سقف التوقعات في الأعمال والأبحاث ونحوه، وعندما يتم ذلك فإن الطلاب يشعرون بالإحباط ويتجهون لمن ينوب عنهم في إنجاز المهام وفق المعايير المطلوبة.

وتابع " القرني " : " أول الأسباب هو عدم تدريب الطلاب والطالبات على كيفية إعداد البحوث بطريقة جيدة فالحصص والمحاضرات تأخذ منحنى تلقينيا نظري، فكيف للطالب أن يقوم بالبحث دون امتلاك الأدوات، كذلك عدم تقبل بعض المعلمين أخطاء الطلاب، ولذلك ينبغي أن نغرس في الطالب أن الخطأ جزء من عملية التعلم " .