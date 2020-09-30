سعر الريال السعودي الجديد - أسعار العملات اليوم

شهدت أسعار صرف غالبية العملات الأجنبية تذبذبًا بسيطًا مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 إلّا أن الدولار الأمريكي حافظ على مستوى صرفه عند 3.75 ريال سعودي.

وفيما يلي أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي:

الدولار الامريكي 3.75 ريال

اليورو الاوروبي 4.37 ريال

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الدرهم الاماراتي 1.02 ريال

الجنيه المصري 0.24 ريال

وكثيرًا ما يريد المستثمرون داخل المملكة العربية السعودية معرفة و سعر بيع الريال السعودي بشكل عام أولَا بأول، والاطلاع على مستوى سعر الريال السعودي الآن بشكل خاص، وذلك من قبل المواطنين داخل المملكة والوافدين إليها لا سيما في أوقات رحلات العمرة والرحلات السياحية الأخرى التي كانت تستقبلها المملكة قبل جائحة فيروس كورونا .