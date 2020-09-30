السعودية: تحذيرات للمواطنين من أمطار رعدية وسيول في هذه المناطق

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، من أجواء ممطرة على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وذلك ابتداء من مساء يوم أمس وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة).

وأضاف البيان: "يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة". حسبما اورد موقع "سبوتنيك بالعربية"

وطالبت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني السعودي المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.