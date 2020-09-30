مواطن بالليث يتنازل عن قاتل ابنه أمام المحكمة لوجه الله تعالى

︎ :

.



تنازل أحد المواطنين بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة، أمس (الثلاثاء)، عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى رسمياً عقب زيارة محافظ الليث له في منزله.

ووقّع المواطن معتوق بن عبدالله الثعلبي التنازل شرعًا بالمحكمة، وذلك بعد جهود حثيثة من شيوخ قبيلة الثعالبة وعدد من الأهالي والمسؤولين، والذين قاموا بزيارته في منزله بقرية المجيرمة بالليث.

جاء ذلك بعد ما يقارب الـ 4 سنوات من الواقعة، التي حدثت في قرية المجيرمة.

