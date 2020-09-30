︎ :
.
تنازل أحد المواطنين بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة، أمس (الثلاثاء)، عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى رسمياً عقب زيارة محافظ الليث له في منزله.
ووقّع المواطن معتوق بن عبدالله الثعلبي التنازل شرعًا بالمحكمة، وذلك بعد جهود حثيثة من شيوخ قبيلة الثعالبة وعدد من الأهالي والمسؤولين، والذين قاموا بزيارته في منزله بقرية المجيرمة بالليث.
جاء ذلك بعد ما يقارب الـ 4 سنوات من الواقعة، التي حدثت في قرية المجيرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن بالليث يتنازل عن قاتل ابنه أمام المحكمة لوجه الله تعالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.