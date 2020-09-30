ما هي أحكام كفارة اليمين والظهار؟ الشيخ السليمان يوضح

︎ :

.



أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، أحكام كفارة اليمين والظهار.

Advertisements

وأشار إلى أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمه صاحبه لأهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مؤكدًا أن من لم يستطع ذلك فعليه صيام 3 أيام متتابعة.

وأبان أن الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته إنها كظهر أمه، وهو ما يعني أنها محرمة عليه، مشيرًا إلى أن كفارة ذلك عتق رقبة..، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينًا.

وذكر أن قيمة إطعام المساكين تتمثل في 1.5 كيلو من الأرز أو التمر أو غيرهما من القوت.