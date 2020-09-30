بدءاً من الأحد المقبل.. تخصيص صحن المطاف للطواف فقط تسهيلاً على المعتمرين

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف بدءاً من يوم الأحد المقبل، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء العمرة بكل يسر وسهولة.

وأكد السديس أن هذا التوجيه يأتي حفاظاً على سلامة المعتمرين، مؤكداً أن الرئاسة اتخذت كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

يذكر أنه صدرت الموافقة الكريمة على السماح بعودة أداء العمرة تدريجياً على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل.

