عضو “الشورى” يوضح ما قصده من أن طلب الحصول على رقم هاتف الفتاة لا يستدعي التشهير

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قال عضو مجلس الشورى اللواء علي العسيري، إن ما تم تداوله على لسانه بأن طلب الحصول على رقم الهاتف أو السناب من الفتاة أمر لا يستدعي التشهير، هو اقتطاع لما دار في لقائه مع إحدى القنوات، مؤكداً حرصه وغيرته على مجتمعه.

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وأوضح العسيري وفقاً لـ”الوطن”، أن طلب رقم الهاتف أو السناب من الفتاة ليس جريمة كبرى تستدعي التغليظ من أول مرة والتشهير وإنما يعاقب فاعلها بغرامة 100 ألف ريال أو بسنتين سجنًا أو بهما معاً، وذلك حفاظاً على سمعة الجاني وأقاربه، مشيراً إلى أن الحديث كان يدور عن التحرش وعقوباته في النظام المقترح.

وأضاف أن تكرار الجرم يرتقي إلى جريمة جسيمة ويعاقب الفاعل بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن بما لا يزيد على 5 سنوات أو بهما معاً، إضافة إلى التشهير عندما يكون ضحية التحرش طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة كالمدير في العمل أو في حالة الكوارث.

ونوه إلى أن الموضوع ما زال مطروحاً للتصويت أمام مجلس الشورى؛ من أجل تحديد العقوبة المغلظة والبسيطة ومن ثم إقرار العقوبة المناسبة.

