المرور يوضح التصرف الأنسب في حالة توقيع «مخالفة بالخطأ»

بيَّن طريقة الرد على رفض الاعتراض
أوضح المرور السعودي، التصرف النظامي الأنسب في حالة توقيع محالفة بالخطأ، ورفض الاعتراض المقدم من قائد المركبة على ذلك.
وتلقى «المرور» تساؤلًا عبر تويتر، من أحد المستفيدين قال فيه: "تم تسجيل مخالفة تظليل مركبة على سيارتي في منطقة حريملاء، رغم أني لم أذهب إلى هناك أبدًا، وتم الاطلاع على الصورة المرفقة في حسابي في أبشر، وتبين أن صورة السيارة ليست سيارتي، وتم تقديم اعتراض عليها مع شرح الأسباب بوضوح وقوبل بالرفض، وتم حذف صورة السيارة من المخالفة". ورد «المرور» بأن قائد المركبة -في هذه الحالة- عليه الاعتراض عن طريق حسابه في بوابة أبشر.
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