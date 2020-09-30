طقس الأربعاء: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

أعلى درجات الحرارة بمكة 44 وأقلها في أبها 17..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم الأربعاء؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
كما توقعت الهيئة في بيان لها تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من شرق المملكة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر، أما البحر فسيكون خفيفًا إلى معتدل.
ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية في مكة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 17 درجة.
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