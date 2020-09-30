«الحصيني»: هطول أمطار غزيرة مع حبات برد على مناطق عدة بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على عدة مناطق بالمملكة، بجانب مزيد من الانخفاض في الحرارة بعد أسبوعين، ناصحًا بتشغيل سخانات المياه.

وقال الحصيني، (عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر): «متوقعٌ، اليوم الأربعاء 13/2/1442هـ وليلة الخميس، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان واليمن والإمارات وسلطنة عمان وجنوب المدينة، ورياح متوسطة على أجزاء من الشمالية والساحل الغربي من المملكة».

وذكر «الحصيني»، في تغريدة سابقة، أنه مُتوقَّعٌ مزيدٌ من الانخفاض في الحرارة بعد أسبوعين، قائلًا: «متوقَّعٌ أن تكسر الحرارة الصغرى 20 درجة المئوية على مناطق الرياض والقصيم وتقترب من 15 درجة مئوية على حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية، بينما تقترب الشرقية ونجران من 20 درجة مئوية للصغرى»، ناصحًا بتشغيل سخانات المياه.

من جانبها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، لافتةً إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما توقعت الهيئة، في بيان لها، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

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