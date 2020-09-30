السعودية اليوم / أكثر من 11900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن



حفر الباطن 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن خدماتها لعدد 11908 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

09:44ت م

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حفر الباطن 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن خدماتها لعدد 11908 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //09:44ت م0024

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