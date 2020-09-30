السعودية اليوم / تسجل 4 إصابات بكورونا في السودان



الخرطوم 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السودان 4 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفًا و610 حالات، بينها 836 وفاة، و6764 حالة تعافٍ.

// انتهى //

09:36ت م

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الخرطوم 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسسجلت السودان 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، دون تسجيل أية وفيات.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفًا و610 حالات، بينها 836 وفاة، و6764 حالة تعافٍ.// انتهى //09:36ت م0022

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