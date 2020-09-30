السعودية اليوم / درس علمي بجمعية شرورة غداً



نجران 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي"، وذلك بمسجد الحسين بن علي بعد صلاة العشاء، بحي الأمير مشعل بالمحافظة.

ويأتي الدرس ضمن مناشط وبرامج الجمعية التي تقيمها خلال العام الحالي لتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

09:29ت م

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