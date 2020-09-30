السعودية اليوم / الهلال الأحمر يطلق "برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية" في عسير



أبها 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير "برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية" تحت شعار "كن مسعفًا" وذلك في محافظة سراة عبيدة كبداية لسلسلة من البرامج التوعوية في محافظات ومراكز المنطقة.

واعتمد تنفيذ البرنامج في محافظات منطقة عسير كافة ، كمبادرة في جانب الوعي الصحي لجميع فئات المجتمع ونشر أساسيات الإسعافات الأولية لمحتاجيها قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأوضح مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري أن البرنامج يعد مبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك المواطنين والمواطنات في تقديم الخدمة الإسعافية قبل وصول الفرق الإسعافية ، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع بكيفية التعامل في حال حدوث كوارث، مشيرا إلى أن من أهداف البرنامج تأهيل مسعف في كل بيت وتحفيز المجتمع للحصول على دورات متقدمة في المجال الإسعافي.

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08:19ت م

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