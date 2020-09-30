السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ) جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة(. فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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08:19ت م

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