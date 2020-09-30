السعودية | الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:21 صباحًا, 30 سبتمبر 2020 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من شرق المملكة.

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