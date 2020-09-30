شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.