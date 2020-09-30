، كورونا في 7 دول.. البرازيل تسجل 863 حالة وفاة والمكسيك 560 ضحية في يوم واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات الجديدة: 210 في كينيا و136 بنيجيريا و113 بكوريا و19 بالصين و7 بالكونغو

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء، تسجيل 32058 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فضلًا عن 863 حالة وفاة بسبب المرض.

وسجلت البرازيل ما يربو على 4.7 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء؛ بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 142921 حالة، بحسب بيانات الوزارة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و560 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و560 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 738 ألفًا و163 حالة، وحصيلة الوفيات 77163.

وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23.812 إصابة.

ومن بين الـ113 إصابة الجديدة، كانت هناك 93 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.

وظل عدد الإصابات أقل من 200 إصابة لليوم الـ17 على التوالي في الفترة ما بين يومي 3 و19 سبتمبر.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء: إن البر الرئيسي سجل 19 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 29 سبتمبر، صعودًا من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم، إلى 22 حالة.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85403 حالات؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الكونغو الديمقراطية

سجلت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بلغ 10 آلاف و631 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 272 شخصًا.

كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 38 ألفًا و378 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 707 أشخاص.

نيجيريا

سجلت وزارة الصحة النيجيرية خلال الـ24 ساعة الماضية، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 58 ألفًا و596 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1114 شخصًا.فيروس كورونا الجديد