، الرياض.. مخالفة وإغلاق 35 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة: رصْد أكثر من ٤٠٠ تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية

قالت أمانة منطقة الرياض: إن 35 منشأة تجارية خالفت الضوابط والاشتراطات، وواجهت الغرامات والإغلاقات، ضمن جولات رقابية مكثفة نفذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض في نطاق بلدية المعذر؛ حفاظًا على سلامة السكان.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على الممتلكات العامة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترصد أكثر من ٤٠٠ مخالفة تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية، وتضبط ٢١٩ معدة مخالفة خلال الربع الرابع من عام ١٤٤١هـ.أمانة الرياض الرياض