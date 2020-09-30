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قالت أمانة منطقة الرياض: إن 35 منشأة تجارية خالفت الضوابط والاشتراطات، وواجهت الغرامات والإغلاقات، ضمن جولات رقابية مكثفة نفذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض في نطاق بلدية المعذر؛ حفاظًا على سلامة السكان.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على الممتلكات العامة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترصد أكثر من ٤٠٠ مخالفة تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية، وتضبط ٢١٩ معدة مخالفة خلال الربع الرابع من عام ١٤٤١هـ.أمانة الرياض الرياض
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 08:40 AM
الأمانة: رصْد أكثر من ٤٠٠ تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية
قالت أمانة منطقة الرياض: إن 35 منشأة تجارية خالفت الضوابط والاشتراطات، وواجهت الغرامات والإغلاقات، ضمن جولات رقابية مكثفة نفذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض في نطاق بلدية المعذر؛ حفاظًا على سلامة السكان.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على الممتلكات العامة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترصد أكثر من ٤٠٠ مخالفة تَعَدٍّ على أراضٍ حكومية، وتضبط ٢١٩ معدة مخالفة خلال الربع الرابع من عام ١٤٤١هـ.
، الرياض.. مخالفة وإغلاق 35 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات ،
المصدر : الخليج 365
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