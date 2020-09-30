تقوي المناعة والعظام وتحسّن الشعر والبشرة.. تعرّف على فوائد الطماطم

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تمتد فوائد الطماطم الصحية للإنسان إلى صحة الجسم والبشرة والشعر، فهي غنية بمضادات الأكسدة للحماية من الأمراض الفتاكة، حيث تحتوي على مادة الليكوبين والفيتامينات والمعادن الطبيعية مثل فيتامين “أ، ك، ب 1، ب 3، ب 5، ب 6، ب 7، وفيتامين سي”، إلى جانب حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكروم والكولين والزنك والفوسفور.

وينصح الخبراء، وفقاً لموقع “أونلي ماي هيلث”، بتناول الطماطم لأنها تحافظ على ضغط الدم وتعمل على تخفيض التوتر في جدران الأوعية الدموية، كما تحسّن وتقوي الشعر وتعالج حب الشباب وتنشط البشرة الباهتة وإزالة الزيوت منها، إلى جانب فوائد فيتامين سي للمرأة أثناء الحمل.

كما تساعد مادة الليكوبين في الطماطم على حماية الخلايا من التلف، وفيتامين أ وفيتامين سي والنحاس لعلاج ضعف البصر، وتعمل العصارات الهضمية الموجودة بها على تعزيز عملية الهضم ووقاية الجهاز الهضمي، ولاحتوائها على مواد تعزز خلايا الدم البيضاء، فهي مفيدة في تحسين وظائف جهاز المناعة، بخلاف فيتامين أ ومادة بيتا كاروتين التي تقوي العظام وتمنع هشاشتها.

