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ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة

يعتبر ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة من الأمور المزعجة لدى الكثير من الأشخاص مما يسبب القلق ويعيق ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي ويستوجب تناول العلاج المناسب لحالة المريض.

ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة

الحبوب الحمراء التي يمكن أن تظهر في الجسم تعرف بما يسمى بالأرتكاريا ويمكن أن يصاحب هذا الاحمرار الشعور بحكة في الجلد لدى الشخص المصاب ويمكن أن يعقب ذلك أيضًا الشعور بوخز في المنطقة المصابة بشكل عام.

وهذا الاحمرار يمكن أن يظهر في الجسم بشكل عام دون الاقتصار على منطقة معينة ويمكن أيضًا أن ينحصر في منطقة واحدة فقط من الجسم.

وتنقسم حالات الأرتكاريا إلى حالتين الأرتكاريا الحادة والتي تظهر على الجسم وتظل لمدة تصل إلى حوالي ستة أسابيع أو أقل.

وهناك أيضًا حالة الأرتكاريا المزمنة التي قد تظهر على الشخص بشكل مستمر أو بطريقة متقطعة إلى مدة قد تصل إلى ستة أسابيع أو أكثر.

وتعتبر الأرتكاريا المزمنة من الأمور التي يمكن أن تسبب القلق لدى الكثير من الأشخاص فهي تؤثر على الحالة النفسية للمصاب.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أسباب ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة وأفضل الطرق لعلاجها والكثير من المعلومات الهامة عن الأرتكاريا وذلك في السطور القادمة.

أهم اسباب ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة

يمكن ان تحدث ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة نتيجة إلى إفرازات الغدد البدنية لمادة الهيستامين وهي التي تتسبب في خروج السوائل من الأوعية الدموية وقد يتسبب ذلك في حدوث انتفاخ في خلايا البشرة.

وفي أغلب الأوقات تنتج الأرتكاريا عن وجود حساسية مفرطة لدى الشخص المصاب ولذلك سنوضح لكم أهم المسببات التي يمكن ان تؤدي إلى الإصابة بحبوب حمراء على الجلد مع حكة في الجسم وهي كالتالي:

الحساسية لدى الإنسان تعتبر أحد مسببات الحبوب الحمراء مع الحكة ويمكن أن تنتج الحساسية عن تناول الأدوية أو بعض الأطعمة أو التعرض لبعض الحيوانات.

إصابة الشخص برشح أو الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية.

التعرض لبعض المؤثرات الخارجية مثل أشعة الشمس أو درجات الحرارة المتغيرة والكثير من الأمور المشابهة لها.

الضغط على طبقات الجلد لفترات طويلة مثل الجلوس لفترة كبيرة مما يسبب طفح جلدي وظهور علامات حمراء على الجلد.

الشعور بالتوتر النفسي.

استعمال بعض المواد الكيميائية التي تؤثر على الجلد وتسبب احمرار وحكة.

تعرض الجلد لاحتكاك بشكل كبير مما يؤدي إلى احمرار بالجلد وحكة وغيرها.

علاج الحبوب الحمراء والحكة

من المعروف أن أي مشاكل في الجلد يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإنسان وتسبب له الكثير من الإزعاج إضافة لذلك فإن الأرتكاريا المزمنة أو ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة تعد أحد الأمور التي يمكن ان تعيق ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي ولذلك تتطلب العلاج المباشر للتقليل من آثارها أو التخلص منها بشكل نهائي ولذلك سنقدم لكم بعض الحلول المنزلية التي يمكن أن تساهم في التخلص من الأرتكاريا ومنها ما يلي:

الابتعاد عن الأمور التي يمكن أن تسبب التوتر والقلق.

الحرص على ممارسة التمارين التي تساعد على الاسترخاء مما يمنحك الهدوء والراحة.

مراقبة أي تهيج يحدث في الجلد ومحاولة التعرف على السبب الرئيسي لظهوره ومحاولة تجنبه.

الاستحمام بماء فاتر واستعمال الكمادات الباردة على الجلد تعد أحد الأمور التي يمكن أن تقلل من الحبوب والحكة على الجلد.

الابتعاد عن الصابون الكيميائي واستعمال أنواع الصابون الخاصة بالبشرة الحساسة لكي تقلل من تهيج البشرة.

البعد عن حك البشرة بشكل عنيف.

الحرص على ارتداء الملابس القطنية الواسعةمما يقلل الاحتكاك مع الجلد.

علاج الحبوب والحكة من خلال الأدوية

تتعدد الطرق العلاجية الدوائية لحالات الحبوب والحكة وفقًا للمسبب الرئيسي لها ولكن أغلب العلاجات تكون عبارة عن كريم موضعي يساعد على تخدير النهايات العصبية مما يخفف من الحكة والألم ومنها ما يلي:

مضادات الهيستامين

تستعمل مضادات الهيستامين في علاج الأرتكاريا ويساعد في تقليل الشعور بالألم والحكة ومنها دواء لوراتيدين وفيكسوفينادين وغيرها.

الكورتيكوستيرويدات

يتم وصف هذه المادة في حالات الإصابة الشديدة بالأرتكاريا وهو دواء يتم تناوله عبر الفم ومن أمثلة الأدوية التي تحتوي على هذه المادة دواء بريدنيزون ويتم استعمال هذا النوع إلى فترة بسيطة فقط يحددها الطبيب المعالج حتى لا تؤثر على المريض بشكل سلبي.

المضادات الحيوية

يمكن أن يوصي الطبيب بتناول الشخص المصاب إلى بعض المضادات الحيوية ومنها دابسون للتقليل من الاحمرار والانتفاخ الذي يتواجد في الجلد.

العلاج الموضعي

معظم العلاجات الموضعية للحكة والاحمرار في الجلد تحتوي على مادة الكورتيزون ومن أمثلتها كامفور وكريم منثول وبراموكسين وغيرها.

العلاج بالحقن

ومن أشهر هذه العلاجات دواء أوماليزوماب وهو عبارة عن دواء يتم تناوله من خلال الحقن وهو يقلل من فرط التحسس وهو يعتبر من الأدوية الفعالة جدًا خصوصًا في حالات الأرتكاريا المزمنة.

متى يجب زيارة الطبيب

هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة ويكون من الأفضل الرجوع إلى الطبيب بشكل فوري عند وجودها للتعرف على السبب الرئيسي لظهور احمرار وحكة في الجلد وتناول العلاج المناسب ومن أهم هذه العوامل ما يلي: