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ما هي درجة حرارة الطفل الطبيعية ؟

التعرف على ما هي درجة حرارة الطفل الطبيعية ؟ تعد من الأمور الهامة التي يجب على كل أم أن تنتبه لها فهي تدل على حالة الطفل وما يعانيه من مشاكل صحية.

ما هي درجة حرارة الطفل الطبيعية ؟

يمكن أن تختلف درجة الحرارة من شخص لآخر بناء على المرحلة العمرية التي يتواجد بها فقد تختلف من الطفل إلى الشخص البالغ إلى الشخص الكبير في العمر ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن ما هي درجة حرارة الطفل الطبيعية ؟ وذلك على التفصيل التالي:

درجة الحرارة عند الرضع والأطفال

درجة الحرارة يكون مستواها عند الأطفال الرضع أو الطفل الكبير حوالي 97.9 درجة فهرنهايت أي 36.6 درجة مئوية وحتى 99 درجة فهرنهايت أي 37.2 درجة مئوية.

درجة حرارة الأشخاص البالغين

أما درجة الحرارة لدى البالغين يمكن أن تختلف عن الطفل فتكون حوالي 97 درجة فهرنهايت أي 36.1 درجة مئوية وحتى 99 درجة فهرنهايت أي 37.2 درجة مئوية.

درجة الحرارة عند كبار السن

لكن درجة الحرارة لدى الكبار في العمر ممن يتعدى عمرهم حوالي 65 سنة قد تنخفض درجة الحرارة عن 98.6 درجة فهرنهايت أي 36.2 درجة مئوية.

أمور هامة تؤثر على درجة حرارة جسم الإنسان

توجد الكثير من العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على درجة حرارة الجسم لدى الإنسان ومن أهمها ما يلي:

يمكن لبعض التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم أن تؤثر على درجة حرارة الجسم مثل التغيرات التي تحدث أثناء الطمث.

تناول بعض الأطعمة أو المشروبات التي ترفع من درجة حرارة الجسم مثل الأطعمة والمشروبات الساخنة وغيرها.

ممارسة التمارين الرياضية أو المجهود البدني الكبير تعد من الأمور التي يمكن ان ترفع من درجة حرارة الجسم.

درجة حرارة الجو تعتبر أحد العوامل التي يمكن ان تؤثر على حرارة جسم الإنسان ففي الأوقات الحارة يرتفع درجة حرارة الإنسان أما في الأوقات الباردة فقد تقل عن معدلها الطبيعي.

علامات تدل على ارتفاع درجة حرارة الجسم

هناك بعض العلامات التي يمكن أن تصاحب الحمى وتدل على وجود ارتفاع في درجة الحرارة لدى الشخص المصاب وهي كالتالي:

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الشعور بالجفاف.

وجود تعرق في الجسم.

ألم في الرأس.

قلة تناول الطعام.

الشعور بإرهاق وتعب شديد.

حدوث سخونة في البشرة.

ارتعاش في الجسم.

الشعور بألم في الجسم بشكل عام.

حدوث ارتفاع في ضربات القلب.

طرق قياس درجة حرارة الطفل

تتنوع طرق قياس الحرارة لدى الطفل بشكل عام وسوف نوضحها وفقًا للتفصيل التالي:

قياس الحرارة عن طريق الفم

قياس الحرارة لدى الطفل وخصوصًا في سن صغير تعتبر من الأمور الصعبة عن طريق الفم ولذلك فإن قياس الحرارة عن طريق الفم لا يصلح إلا للأطفال الذين يزيد عمرهم عن خمس سنوات وعلى ذلك تكون الطريقة الصحيحة للقياس كالتالي:

وضع طرف جهاز القياس تحت لسان الطفل برفق.

إغلاق فم الطفل على جهاز القياس وتثبيته في الفم لمدة دقيقة فقط حتى يرتفع مؤشر القياس.

ثم إخراج جهاز القياس من الفم والتعرف على قراءة درجة حرارة الطفل من خلال الجهاز.

قياس درجة الحرارة من خلال الإبط

يعتبر قياس درجة الحرارة عن طريق الإبط من الطرق البسيطة إلا أنها غير دقيقة مائة بالمائة كما يكون في القياس بالفم أو بفتحة الشرج إلا أنها تصلح إلى الأطفال بشكل كبير وهي كالتالي:

ثبتي زراع الطفل بجانب الجسم دون حركة.

ضعي جهاز قياس درجة الحرارة تحت الإبط ويجب أن يكون الإبط جاف والتأكد من أن الجزء المعدني ملامس لجلد الإبط بشكل مباشر.

الحرص على ثبات اليد وعدم حركتها عند القياس.

اتركي جهاز القياس لمدة دقائق إلى حين ارتفاع المؤشر.

انزعي جهاز القياس من تحت الإبط وقومي بقراءة مؤشر درجة الحرارة للتعرف على درجة حرارة طفلك.

قياس الحرارة عن طريق فتحة الشرج

تعتبر أفضل طريقة لقياس درجة الحرارة هي عن طريق فتحة الشرج إلا أنها يجب أن تكون بحذر وسوف نوضح خطواتها كالتالي:

نظفي جهاز قياس الحرارة جيدًا ثم ضعي على الجزء المعدني به مادة زلقة مثل الفازلين.

غيري وضعية الطفل برفع الجبة وثني الساق أو ضمه إلى حضنك ثم ضعي يديكي على الفخذين.

احضري جهاز القياس وادخليه من خلال فتحة الشرج لمسافة لا تتعدى 2.5 سم وثبتيه برفق جيدًا.

اتركيه مدة دقيقة ثم أخرجيه واقرئي مؤشر الحرارة للتعرف على درجة حرارة الطفل بشكل دقيق.

قياس درجة الحرارة عن طريق الجبهة

تصلح هذه الطريقة لجهاز قياس الحرارة الرقمي وليس الزئبقي ويمكنك فعل ذلك بطريقة بسيطة من خلال تشغيل جهاز القياس ثم تمريره على الجبهة بشكل مباشر وببطء ثم التعرف على درجة حرارة الطفل من خلال شاشة جهاز القياس بطريقة بسيطة.

قياس الحرارة عن طريق الأذن

يمكن قياس الحرارة من خلال الجهاز الرقمي لقياس الحرارة بواسطة الأذن وهي عن طريق إدخال مقدمة الجهاز في بداية الأذن لحوالي ثانية واحدة ثم التعرف بشكل مباشر على درجة حرارة الطفل عبر الشاشة الرقمية للجهاز.

هناك العديد من العلامات المتعلقة بقياس الحرارة والتي تدل على أن حالة الطفل تتطلب مراجعة الطبيب للتعرف على سبب ارتفاع درجة الحرارة لدى الطفل وتناول العلاج المناسب لحالة الطفل ومن أهمها ما يلي: