السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 23,812



سيئول 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 113 إصابة جديدة بفيروس

ومن بين الـ113 إصابة الجديدة، كانت هناك 93 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.

وظل عدد الإصابات أقل من 200 إصابة لليوم الـ17 على التوالي في الفترة ما بين يومي 3 و19 سبتمبر.

// انتهى //

06:41ت م

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سيئول 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23,812 إصابة.ومن بين الـ113 إصابة الجديدة، كانت هناك 93 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.وظل عدد الإصابات أقل من 200 إصابة لليوم الـ17 على التوالي في الفترة ما بين يومي 3 و19 سبتمبر.// انتهى //06:41ت م0006

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