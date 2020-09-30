السعودية اليوم / المكسيك تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و560 حالة وفاة



مكسيكو 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان: " تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و560 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 738 ألفا و163 حالة، وحصيلة الوفيات 77163​​​.

وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

// انتهى //

06:40ت م

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مكسيكو 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و560 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان: " تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و560 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 738 ألفا و163 حالة، وحصيلة الوفيات 77163​​​.وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.// انتهى //06:40ت م0003

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