محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-30
نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:09 AM
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
04:30 AM
الملك سلمان: سيُخلِّده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية
نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.
، خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.