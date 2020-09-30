محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-30 نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}. 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 01:09 AM اخر تعديل 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 Advertisements 04:30 AM الملك سلمان: سيُخلِّده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية الملك سلمان: سيُخلِّده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

، خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة ،

المصدر : الخليج 365

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