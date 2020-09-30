بالفيديو..شاب يستعرض برشاش وآخر يقود بسرعة جنونية في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استعرض شابان استخدامهما لسلاح رشاش داخل مركبة، في الرياض. استعرض شابان استخدامهما لسلاح رشاش داخل مركبة، في الرياض. ووثق الشابان مقطع فيديو، ظهر أحدهما يقود المركبة بسرعة عالية، والآخر يستعرض بالسلاح. وأثار المقطع غضبًا عارمًا بين متداوليه، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل واتخاذ اللازم بحقهما.

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