خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.

وقال خادم الحرمين، عبر «تويتر» فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح -رحمه الله- أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه.

وتابع الملك: نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ، إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية.. تعازينا لأهلنا في الكويت.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.