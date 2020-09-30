آلية استلام شهادات الجلسات التدريبية التفاعلية عبردروب

«هدف» يحدد طريقة الانضمام لها..

كشف برنامج دروب التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف للتدريب الإلكتروني، خطوات استلام شهادات الجلسات التدريبية الإلكترونية التفاعلية. ونشر برنامج دروب، عبر حسابه الإلكتروني الموثق بموثع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" توضح طريقة استلام شهادات الجلسات التدريبية التفاعلية. برنامج دروب وأشار برنامج دروب الذي يعد أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف للتدريب الإلكتروني، يهدف إلى رفع مهارات وخبرات الكوادر الوطنية. وحدد برنامج دروب، خطوات استلام شهادات الجلسات التدريبية التفاعلية وذلك عن طريق تنفيذ الإجراءات التالية: - الدخول إلى البوابة الإلكترونية لموقع دروب الإلكتروني (من هنا) - اختيار قائمة الدورات الإلكترونية - اختار "جميع التخصصات" - قم بالنقر على "الجلسات التفاعلية" - اختار "الجلسات التفاعلية" - البحث بإسم الجلسلة في مربع "البحث" - التسجيل في الجلسة ومساهدة الفيديو - الإجابة على التقييم وفي حالة حضور الجلسة يمكن الإجابة بشكل مباشر Advertisements - انتقل إلى تبويب "النتائج" أعلى الصفحة - اضغط على أيقونة "طلب الشهادة" وأوضح برنامج دروب، أنه يتطلب الحصول على شهادة اجتياز الجلسة التدريبية ألا تقل نسبة التقييم عن 70%. الانضمام للجلسات التفاعلية كما حدد برنامج دروب التابع لصندوق هدف، آلية وطريقة الانضمام إلى الجلسات التدريبية التفاعلية، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: - الدخول إلى رابط الجلسة التفاعلية - قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المحددة لذلك - اضغط على أيقونة تسجيل register - سيصلك رابط الدخول إلى الجلسة عبر البريد الإلكتروني - بعد الدخول على الرابط قم بالنقر على زر Join Webinar اقرأ أيضًا: «دروب» ينظم دورة تدريبية للموظفين والباحثين عن عمل الشويعر: مليونا سعودي وسعودية يستفيدون من منصة «دروب»

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