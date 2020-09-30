أربعة أسباب تقود الشورى للموافقة على توصية تطوير الضواحي والمدن الصغيرة

حسم تصويت مجلس الشورى توصية إضافية تقدمت بها عضوة المجلس الدكتورة جواهر العنزي ونصت على "وزارة الاسكان عليها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكل الخدمات اللازمة للحياة العصرية».

دلائل عملية ثابتة بالتجارب الدولية

وأوضحت عضوة المجلس لـ"عاجل" أن هناك أربعة مسوغات قدمتها في هذه التوصية، وهي أن هناك تجارب دولية ناجحة في بناء المدن الصغيرة على مشارف المدن الكبيرة، وأسهمت في حل مشكلة الإسكان، مثل تجربة فرنسا التي أنشأت عددًا من المدن الصغيرة حول العاصمة باريس للاستفادة من المزايا التي تقدمها باريس، كذلك تجربة مصر بإنشاء مدن صغيرة حول مدينة القاهرة، مثل مدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العبور ومدينة 15 مايو، ودبي ذات التجربة المميزة في هذا المجال.

Advertisements

التوزيع السكني المناسب

وأضافت العنزي أن بناء تلك المدن سيسهم في تقليص الازدحام والحصول على توزيع سكاني مناسب، بالإضافة إلى استحداث فرص وظيفية؛ لأن بناء تلك المدن يتطلب شبكة نقل عامّ، وحدائق ومطاعم، وبقالات وأسواق؛ ما يفتح المجال أمام كثير من الفرص الوظيفية.

الحصول العاجل على الخدمات

ولفتت العنزي إلى أن المسوغ الرابع متعلق بوجود الخدمات الإلكترونية والتسوق الإلكتروني والتطبيقات المتعلقة بكل أمور الحياة؛ حيث لم تعد هناك حاجة للتشبث في سكن المدن الكبيرة؛ لأن الجميع تقريبًا متساوون في الحصول على كثير من الخدمات، وأصبح البحث عن الهدوء والاستكنان مطلبًا لدى الكثير.

وطرح مجلس الشورى اليوم التوصية للتصويت خلال مناقشته لتقرير وزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ، حيث حازت على عدد الأصوات الكافي لقبولها.