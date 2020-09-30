أخبار السعودية اليوم.. خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة الأمير صباح الأحمد.. و«الخطوط السعودية» توضح توقيت تعديل الحجز

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل الصباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين ورئيس الهند يبحثان الفرص المشتركة لتنمية العلاقات.. هاتفيًا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين، ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان عائلة الأمير صباح الأحمد والشعب الكويتي

قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل الصباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

الأمير فيصل بن فرحان ينعى الشيخ صباح الأحمد: «فقدنا قائدًا حكيمًا»

أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن حزنه بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مشيرًا إلى أنّه كرّس حياته لخدمة الأمة العربية والإسلامية، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، نفقد برحيل الشيخ صباح قائدًا حكيمًا كرّس حياته لخدمة وطنه والأمتين الإسلامية والعربية. نعزّي أنفسنا وأشقاءنا في الكويت في هذا الفقيد الكبير».

وزارة الصحة: تسجيل 539 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 27 حالة.. وتعافي 696 شخصاً

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 334187 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 696 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 318542 حالة.

بالمدن والمحافظات.. وزارة الصحة تعلن حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 104حالات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 318542 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن، وجاءت جدة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 95 حالة وتمَّ تعافي 57 في الطائف 52 في الرياض 43 في المدينة المنورة.

أرقام رسمية ترصد إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

Advertisements

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 539 إصابة، وجاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجّلت 61 إصابة جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 53حالة، فيما تمَّ تسجيل 46 في المدينة المنورة.

«الزكاة والدخل»: شرط يلغي غرامة تأخر التسجيل بضريبة القيمة المضافة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنَّ إلغاء غرامة تأخر التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بشرط سداد أصل الضريبة قبل تاريخ ٣٠ سبتمبر الجاري، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل في حالة تعديل إقرار سابق لعام ٢٠٢٠ وسداده مباشرة، هل يتم الإعفاء من غرامات التأخير السابقة على أصل مبلغ الإقرار، ويتم سداد الإقرار المعدل فقط؟».

الجوازات السعودية: إلغاء التأشيرة بعد سداد الرسوم والغرامة «مشروط»

أوضحت المديرية العامة للجوازات شرطًا مهمًا لإلغاء التأشيرة بعد سداد الرسوم والغرامة، وقالت المديرية: «يلزم تجديد هوية مقيم بعد سداد الرسوم والغرامة لتتمكن من إلغاء التأشيرة»، جاء ذلك ردًا على سؤال عبر الحساب الرسمي للجوازات على موقع تويتر.

«الموارد البشرية»: استثناء أم المواطن غير السعودية من العمل في عدة مهن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنَّ أم المواطن غير السعودية، لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلًا: « أم المواطن الغير سعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين».

«الخطوط السعودية»: تعديل الحجز قبل الإقلاع بـ60 دقيقة

أكدت الخطوط السعودية، أنه يمكن تعديل حجز الرحلات قبل إقلاع الطائرة بساعة واحدة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما هو أقصى وقت لتعديل الرحلة؟»، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «آخر وقت لتعديل الحجز هو ساعة واحدة قبل موعد الإقلاع».

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. حساب المواطن يحدد موعد صرف دفعة أكتوبر.. والصندوق العقاري يودع 500 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية