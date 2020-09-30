بالمدن والمحافظات.. وزارة الصحة تعلن حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 104حالات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 318542 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت جدة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 95 حالة وتمَّ تعافي (57 في الطائف 52 في الرياض 43 في المدينة المنورة 19 في الظهران 17 في حائل 17 في أبها 16 في الهفوف 14 في جازان 13 في ينبع 13 في المبرز 10 في خميس مشيط 10 في شرورة 9 في تبوك 9 في عرعر 9 في الدمام).

في حين تعافى (8 في نجران 8 في القطيف 8 في بلجرشي 8 في بقعاء 7 في بريدة 6 في محايل 6 في بيش 6 في رفحا 5 في أحد رفيدة 5 في رنية 4 في بيشة 4 في خيبر 4 في القنفذة 4 في الخفجي 4 في وادي الفرع 4 في وادي الدواسر 3 في أبو عريش 3 في الرس 3 في الجبيل 3 في صبيا 3 في النماص 3 في تربة 3 في حفر الباطن 3 في النعيرية 3 في بللسمر 2 في الأسياح 2 في خليص 2 في الدائر 2 في العيدابي 2 في الباحة 2 في الخبر 2 في عنيزة 2 في بقيق 2 في المخواة 2 في البدائع 2 في صفوى 2 في أحد المسارحة 2 في ظهران الجنوب 2 في العقيق 2 في الليث 2 في فيفا 2 في الخرج 2 في رجال المع).

وأخيرًا تعافى (1 في الشعبة 1 في ثول 1 في الحرجة 1 في ثار 1 في البرك 1 في المضة 1 في عفيف 1 في المجمعة 1 في حبونا 1 في الدوادمي 1 في الزل في 1 في القحمة 1 في نمرة 1 في تبالة 1 في قيا 1 في الخرمة 1 في الكامل 1 في الحائط 1 في القريات 1 في عيون الجواء 1 في قصيباء 1 في القوز 1 في مهد الذهب 1 في قلوة 1 في صامطة 1 في شقراء 1 في البكيرية 1 في المظيلف 1 في الدرعية 1 في ضمد 1 في الريث 1 في ميسان 1 في قرية العليا 1 في السحن 1 في راس تنورة).

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وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 334187 حالة.

وأوضحت «الصحة»، أنه تم تسجيل 696 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 318542 حالة كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 4739 حالة.

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وزارة الصحة: تسجيل 539 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 27 حالة.. وتعافي 696 شخصاً