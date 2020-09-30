المرور السعودي: مخالفات المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة

أوضح المرور السعودي أنَّ وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «إذا كان صاحب سيارة عليه مخالفات ويبي ينقل ملكية السيارة لاسم شخص آخر ماعليه مخالفات، هل يستطيع نقلها؟».

وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: « مرحبًا بك، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري. يسعدنا تواصلك».