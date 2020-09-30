استعرضا العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين..
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما.
كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين، ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين ورئيس الهند يبحثان الفرص المشتركة لتنمية العلاقات.. هاتفيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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