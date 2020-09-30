محمد بن مسعود - الدمام - التصويت في يونيو 2021 أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام. وأضافت أن الإمارات الخليج 365 أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987. وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021. الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-29 أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام. وأضافت أن الإمارات الخليج 365 أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987. Advertisements وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021. 29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:01 PM التصويت في يونيو 2021 التصويت في يونيو 2021 أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام. وأضافت أن الإمارات الخليج 365 أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987. وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021. ، الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن ،

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