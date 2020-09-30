تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداء من الأحد القادم. وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداء من الأحد القادم. وقال "السديس" إن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا. وأضاف أن الرئاسة اتخذت كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام.

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