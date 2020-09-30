حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من شرق المملكة.





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