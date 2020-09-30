"دوت الخليج" تنشر الخطة الافتراضية لاستقبال المعتمرين بالمسجد الحرام

خصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "دوت الخليج" بنشر التجربة الافتراضية التي نفذتها اليوم استعدادا لاستقبال المعتمرين. ووقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكلاء الرئيس العام ومساعديهم ومدراء الأفواج بالرئاسة ومدراء الإدارات الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام على استعدادات الرئاسة العامة، ومحاولة إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة. وحرصت الرئاسة العامة استعدادا لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات حيث دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وقت سابق الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة تقوم بتعقيم البيت العتيق 10 مرات في اليوم، بتخصيص 450 عاملا لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار 24 ساعة ويستخدم لها يوميا 2500 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادي على 300 صبانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام. كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام. كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا. وخصصت الرئاسة العامة فريق خاص يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين. وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج.

وتتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.