يذكر أن الرئاسة تقوم بتعقيم البيت العتيق 10 مرات في اليوم، بتخصيص 450 عاملا لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار 24 ساعة ويستخدم لها يوميا 2500 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادي على 300 صبانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام. كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام. كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا. وخصصت الرئاسة العامة فريق خاص يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين. وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج.
وتتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر "دوت الخليج" تنشر الخطة الافتراضية لاستقبال المعتمرين بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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