5 مناطق تتأثر بحالة جوية ممطرة

أوضحت الأرصاد وحماية البيئة وجود فرص لهطول الأمطار بدأت، من أمس الثلاثاء، وتستمر حتى الجمعة المقبل، وتشمل عدة مناطق، وتتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة، منوهة إلى أن التأثيرات المصاحبة ستكون عبارة عن رياح نشطة وتساقط البرد وتشكل السيول.

من جهته، ذكر الراصد الجوي علي مشهور لـ»دوت الخليج» أن الحالة الجوية تبدأ من اليوم الأربعاء وتتراجع، السبت، ويتأثر بها عدد من المناطق منها جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتتركز شدتها على تهامة ثم السواحل، مشيرا إلى أن الرياح الشرقية تدفع بالتكونات على تهامة وتمنع ظهور العواصف على المرتفعات الجبلية.

وأضاف أن الحالة المطرية تأتي في وقتها المعتاد من كل عام وتختلف قوتها من عام إلى آخر، مبينا أنها ستتلاشى، السبت المقبل، حيث نستقبل بعدها حالة أقوى ستكون بدايتها، الأحد من الأسبوع المقبل.

من جانبه، حذر الدفاع المدني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.