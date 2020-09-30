3 جهات حكومية تتابع إسكان المعتمرين

علمت «دوت الخليج» من مصادر مطلعة أن ثلاث جهات حكومية وهي وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ووزارة السياحة تقف حاليا على تطبيق الفنادق للإجراءات والاحترازات الصحية لجميع ضيوف الرحمن الراغبين في السكن داخل الفنادق والتي تم تشغيلها بشكل تدريجي منذ أن تم الإعلان عن عودة العمرة التي ستبدأ في 4 أكتوبر المقبل.

تعقيم آلي للحقائب

أوضح مسؤول العلاقات العامة بأحد الفنادق حسن علي لـ»دوت الخليج» أنه منذ قدوم المعتمر للفندق يتم قياس درجة حرارته، وفي حال كانت أكثر من 38 درجة فإنه لا يسمح له بالدخول مع التواصل مع الجهات المعنية وذلك من أجل متابعة الحالة والتأكد من سلامتها.

وفي حال كانت درجة الحرارة طبيعية فإنه يسمح له بالدخول واضعا الحقائب داخل جهاز يقوم بعملية التعقيم بشكل آلي، على أن يتجه النزيل إلى موظف الاستقبال ومتابعة إجراءات استلام الغرفة عبر احترازات جديدة لحزمة من الخدمات تتم بشكل إلكتروني عبر باركود توجد بداخله أيقونات يقوم بتعبئتها عبر جهاز خاص، ومن ثم يتوجه إلى مكان إقامته مع وجود ملصق خاص على جميع الغرف يوضح أن الغرفة معقمة وجاهزة للسكن، إضافة إلى وجود حقيبة خاصة يوجد بها كمام ومعقم وقفازات يستخدمها النزيل مرة واحدة.

10 غرف للعزل

أكد أن جميع الوجبات التي يتم تقديمها داخل المطعم تستخدم مرة واحدة ومن ثم يتم إتلافها مباشرة مع تطبيق التباعد في كافة أرجاء الفندق. وأشار إلى أن جميع الموظفين تم تدريبهم على اتباع الإجراءات عبر إدارة الرقابة والجودة والتي تلزم الموظفين بارتداء الكمامة والقناع والقفازات والقماش الطبي، منوها إلى أن جميع الفنادق يوجد فيها ما لا يقل عن 10 غرف خاصة بالعزل في حال الاشتباه في أي حالة، حيث يتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعتها وتقديم كافة الخدمات الصحية.

المعلومات الموجودة داخل باركود المعتمر

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اسم النزيل

رقم الغرفة

تاريخ الدخول والخروج

مواعيد الصلوات

مواعيد الوجبات

خدمات أخرى