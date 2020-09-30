السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعرب عن تعازيه في وفاة أمير الكويت



واشنطن 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020م واس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، عن تعازيه في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال ترامب، في البيان الصادر عن البيت الأبيض مساء اليوم: إنني حزين للغاية لوفاة صديقي العزيز صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونرسل تعازينا الحارة إلى شعب الكويت.

وأكد الرئيس ترامب، أن الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان صديقا وشريكا لا يتزعزع للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تشرف بمنحه وسام جوقة الاستحقاق المرموق، قائد من الدرجة الأولى.

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